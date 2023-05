Unbreakable Kimmy Schmidt zeker van vierde seizoen • Nieuws • 14-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een maand na de release van het derde seizoen bevestigt Netflix dat er ook een vierde reeks van Unbreakable Kimmy Schmidt komt.

De komedie werd bedacht door Tina Fey (Saturday Night Live) en Robert Carlock (Friends), eerder al samen verantwoordelijk voor 30 Rock op NBC. Unbreakable Kimmy Schmidt werd oorspronkelijk eveneens besteld door NBC, maar verhuisde nog voor de première van het eerst seizoen naar Netflix, dat daarbij ook meteen een tweede seizoen bestelde. De serie volgt de belevenissen van een jonge vrouw (Ellie Kemper uit The Office), die na vijftien jaar bevrijd wordt uit handen van een sekte en in New York probeert haar leven opnieuw op te bouwen. Ze wordt daarbij met raad en daad bijgestaan door haar nieuwe baas Jacqueline (Jane Krakowski) en haar flamboyante huisgenoot Titus (Tituss Burgess).

De verlenging komt als goed nieuws voor fans, aangezien Netflix onlangs nog aangaf series sneller te gaan stopzetten. The Get Down en Sense8 behoorden tot de eerste slachtoffers.