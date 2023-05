Unbreakable Kimmy Schmidt S3 komt op 19 mei naar Netflix

Op 19 mei stelt Netflix het derde seizoen van Unbreakable Kimmy Schmidt beschikbaar. Tituss Burgess laat in de teaser zijn innerlijke Beyonce los.

Het filmpje laat nog niets zien van Kimmy Schmidt zelf, maar draait vooral om de door Burgess gespeelde Titus Andromedon. Hij brengt in de eerste teaser een eerbetoon aan Beyonce’s muziekvideo voor ‘Hold Up’, afkomstig van haar album Lemonade , dat zelfs tot ongenoegen van de daadwerkelijke winnaar Adele niet de prijs voor het beste album van het jaar in de wacht wist te slepen bij de Grammy's . Netflix heeft 19 mei vastgelegd als releasedatum van het derde seizoen van Unbreakable Kimmy Schmidt. In de eigenzinnige komedieserie geeft Ellie Kemper ( The Office ) gestalte aan het titelpersonage; een vrouw die uit een apocalyptische sekte is ontsnapt en een nieuw leven begint in New York. Een aantal nieuwe vrienden laat haar kennis maken met een voor haar inmiddels compleet onbekende wereld. Burgess geeft gestalte aan haar flamboyante huisgenoot Titus en Jane Krakowski ( 30 Rock ) speelt haar werkgever Jacqueline.