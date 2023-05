Ultimate Beastmaster: chique Wipeout • Netflix , Recensie • 24-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Curieuze aanvulling in het Netflix-aanbod: Ultimate Beastmaster is een soort Wipeout, maar dan met professionals, met Sylvester Stallone als uitvoerend producent. Huh?

Ooit was er Wipeout. RTL 5 zendt dat niet meer uit, en daar hoeven we op zich niet rouwig om te zijn.

Nu is er Ultimate Beastmaster. Eigenlijk een soort superchique Wipeout , ook zónder Dennis Weening, en met duidelijk een hoger budget. De stunts zijn beter, en de kandidaten ook: waar we ons bij Wipeout moesten vermaken met amateurs die uitgleden over een modderige opblaasbal, vallen de deelnemers van Beastmaster op door hun atletisch vermogen.

Aan de competitie van Ultimate Beastmaster doen dan ook enkel en alleen professionele atleten mee, onder wie een olympische medaillewinnaar uit de Verenigde Staten en een ijsklimmer uit Zuid-Korea. Verder komen de deelnemers uit Brazilië, Duitsland, Japan en Mexico. Elk participerend land krijgt een eigen versie van de serie, met verschillende presentatoren. Bijvoorbeeld acteur Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine ) in de Amerikaanse versie en voormalig UFC-kampioen Anderson Silva in de Braziliaanse. De rol van uitvoerend producent ligt in handen van Sylvester Stallone, maar zijn precieze functie is onduidelijk.

De hindernisbaan (‘the beast’) waar het allemaal om draait, heeft het uiterlijk van een enorme draak. De ingang is een grote kop, die kandidaten door zijn openstaande bek betreden. In het lijf zijn de obstakels te vinden, die onder meer bestaan uit schuine klimwanden, touwen om in te zwaaien en haltervormige platforms. De atleet die alle hindernissen door komt met de beste tijd, wint de uitzending. De winnaars uit de eerste negen afleveringen nemen het tegen elkaar op in de finale om de titel van Ultimate Beastmaster.

Ultimate Beastmaster doet overigens ook denken aan het succesvolle Amerikaanse Ninja Warrior , dat weer gebaseerd is op het Japanse Sasuke. Ook daarin proberen amateurs een hindernisbaan te voltooien, maar met weinig succes: in Japan hebben slechts vier deelnemers de finish gehaald in 32 seizoenen, in de Amerikaanse versie slechts twee in acht jaar. Later dit jaar komt Ninja Warrior ook naar Nederland op SBS 6.

Ultimate Beastmaster, vanaf 24 februari op Netflix