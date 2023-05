Uitgebreide trailer voor zesde seizoen Homeland • Nieuws • 17-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De personages in Homeland maken zich klaar voor de inhuldiging van een nieuwe president. Bekijk een uitgebreide trailer voor het zesde seizoen.

In de dramaserie van Showtime heeft Amerika wel gekozen voor een vrouwelijke president. Ze wordt gespeeld door House of Cards -actrice Elizabeth Marvel. Binnen de CIA lijken Saul Berenson (Mandy Patinkin) en Dar Adal (F. Murray Abraham) de nodige moeite te hebben met haar nieuwe beleid. Carrie Mathison (Claire Danes) is inmiddels niet meer werkzaam voor de CIA. Na haar terugkeer in New York is ze zich in gaan zetten voor moslims die mogelijk onterecht door de overheid worden beschuldigd van terrorisme. De trailer hint ook naar de terugkeer van de door Rupert Friend gespeelde Peter Quinn. Naast Marvel werden nog onder andere Hill Harper ( Limitless ), Robert Knepper ( Prison Break ), Patrick Sabongui ( The Flash ) en Dominic Fumusa ( Nurse Jackie ) aan het nieuwe seizoen van de serie toegevoegd.

Het zesde seizoen van Homeland gaat op 15 januari van start op Showtime. Daarna zullen in ieder geval nog een zevende en een achtste seizoen volgen. De eerste vijf seizoenen zijn in Nederland te bekijken op Netflix.