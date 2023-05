Uitgebreide trailer voor X-Men-serie The Gifted • Nieuws • 23-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na eerder Legion komt er later dit jaar nog een X-Men-serie naar televisie in de vorm van The Gifted.

The Gifted is afkomstig van de producenten van de X-Men-films (Bryan Singer, Lauren Schuler Donner, Simon Kinberg), hoewel de serie nog geen direct verband vertoont met de X-Men-films, zoals Agents of SHIELD dat wel doet met de Marvel-films. Bryan Singer (X1, X2, Days of Future Past, Apocalypse) regisseerde wel zelf de eerste aflevering. Daarin ontdekken twee ouders (Amy Acker en Stephen Moyer) dat hun kinderen (Natalie Alyn Lind en Percy Hines White) beschikken over superkrachten. Het gezin slaat vervolgens op de vlucht voor een vijandige overheidsinstantie, maar bundelt uiteindelijk de krachten met een groep andere mutanten, bestaande uit onder anderen Blink (Jamie Chung), Polaris (Emma Dumont) en hun leider Thunderbird (Blair Redford).

The Gifted gaat op 2 oktober in Amerika in première op Fox. De makers lieten op Comic-Con overigens wel weten dat de serie geen cross-over met Legion op FX zal gaan krijgen.