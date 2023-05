Uitgebreide trailer voor derde seizoen Fargo

De trailers voor het derde seizoen Fargo blijven zich opstapelen. Het nieuwste voorproefje is de uitgebreidste van het stel.

Fargo wordt in Amerika uitgezonden door FX, maar verschijnt bij ons in Nederland zo goed als gelijktijdig op Netflix. De eerste aflevering van het derde seizoen debuteert namelijk op 19 april op FX en zal hier een dag later op Netflix verschijnen. Het nieuwe seizoen draait om de falende reclasseringsambtenaar Ray Stussy (Ewan McGregor), die besluit om zijn meer succesvolle broer Emmit (nogmaals McGregor) te beroven. Hij krijgt hulp van zijn criminele vriendin Nikki Swango (Mary Elizabeth Winstead). Carrie Coon ( The Leftovers ) en Jim Gaffigan ( The Jim Gaffigan Show ) vertegenwoordigen de lokale politie. Tot slot is Michael Stuhlbarg ( Boardwalk Empire ) te zien als de rechterhand van Ray en speelt David Thewlis ( Wonder Woman ) de boodschapper van een groot misdaadsyndicaat.