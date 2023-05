Tyrant na drie seizoenen stopgezet door FX • Nieuws • 08-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na drie seizoenen maakt zender FX een einde aan de dramaserie Tyrant. Het nieuws over de stopzetting werd bekend gemaakt vlak voor de uitzending van de laatste seizoensfinale.

De serie deed het prima bij de critici, maar de kijkcijfers waren voor FX niet hoog genoeg om nog een vierde seizoen te rechtvaardigen. FX-baas Johh Landgraff liet weten trots te zijn op de makers, die drie seizoenen lang hun best deden om een menselijk verhaal te vertellen over politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, maar helaas nooit een groot publiek wisten te bereiken. Fox liet in een verklaring weten graag op een andere zender door te willen gaan met de serie, maar twijfelt of dat haalbaar is en wil de fans geen valse hoop geven. De finale zal volgens hen daarom een bevredigend einde bieden aan de trouwe fans en tegelijkertijd de deur op een kier zetten voor meer.

Het politieke familiedrama Tyrant van producent Howard Gordon ( Homeland ) ging 2014 van start op FX. De serie draait om de politieke ontwikkelingen in het fictieve land Abuddin, waar de nieuwe machthebber Jamal Al-Fayeed (Ashraf Barhom) te maken krijgt met de terugkeer van zijn ooit op jonge leeftijd naar Amerika geëmigreerde broer (Adam Reyner). Lees ook onze recensie van de eerste aflevering van het laatste seizoen.