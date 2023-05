Tweede seizoen Preacher start op 19 juni

AMC maakte de premièredatum van het tweede seizoen van Preacher bekend. De serie van producenten Seth Rogen en Evan Goldberg gaat op 19 juni van start.

Rogen en Goldberg zijn vooral bekend van komedies als Superbad , This is the End en recentelijk Sausage Party. Hun eerste tv-uitstapje is een stuk serieuzer, hoewel Preacher ook genoeg gitzwarte humor bevat. De serie is gebaseerd op de stripboeken van Garth Ennis en Steve Dillion, hoewel het eerste seizoen meer diende als een aanloopje naar het startpunt van het verhaal in de comics. In het tweede seizoen gaat Dominic Cooper als Jesse Custer, de priester die in het eerste seizoen worstelde met duistere krachten, op zoek naar de echte God, nadat zijn eerdere verschijning in het Texaanse plaatsje Annville het werk bleek van een oplichter. Hij gaat op roadtrip met zijn ex-vriendin Tulip (Ruth Negga, onlangs Oscargenomineerd voor de film Loving ) en zijn beste vriend – en tevens vampier – Cassidy (Joseph Gilgun). Tijdens hun tocht moet het trio noodgedwongen de hel doorkruisen, terwijl ze achterna worden gezeten door de Saint of Killers.