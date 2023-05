Tweede reeks The Night Manager in ontwikkeling • Nieuws • 08-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Volgens regisseur Susanne Bier wordt er momenteel gewerkt aan een scenario voor een vervolg op The Night Manager. De spionageserie is in Nederland te zien bij de NPO.

De tweede reeks van The Night Manager wordt opnieuw een coproductie van de BBC en AMC. Bier vertelt dat het script langzaam vorm krijgt, maar dat men niet overhaast te werk gaat. ‘We willen allemaal een tweede reeks, maar wat we absoluut niet willen, is straks iets neerzetten dat niet het niveau van de eerste reeks weet te halen. Dat zou een erg slecht idee zijn’. The Night Manager werd gebaseerd op het gelijknamige boek van John Le Carré, maar de auteur zelf schreef echter nooit een vervolg en dus moet er een compleet nieuwe verhaallijn bedacht worden. Een team van schrijvers is daar momenteel mee bezig, al is het nog onduidelijk of ook scenarist David Farr, die de eerste reeks op papier zette, opnieuw betrokken is. Vorig jaar vertelde Farr tegenover Variety dat hij erg tevreden was over de manier waarop de eerste reeks eindigde en dat hij, ondanks dat hij wel potentie ziet in een vervolg, geen tweede reeks zou willen maken.

In The Night Manager wordt nachtportier Jonathan (Tom Hiddleston, vanaf morgen in de bios te zien in Kong: Skull Island ) door Angela Burr (Olivia Colman) ingeschakeld om een wapenhandelaar (Hugh Laurie) te bespioneren. Alle drie de acteurs wonnen onlangs een Golden Globe voor de serie. De BBC en AMC werken momenteel ook aan een verfilming van het door Le Carré geschreven The Spy Who Came In From The Cold.