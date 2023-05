Tweede reeks Genius richt zich op Picasso • Nieuws • 22-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ron Howard onthulde dat het tweede seizoen van Genius op National Geographic zich zal richten op kunstenaar Pablo Picasso.

De serie werd namelijk door de zender opgezet als anthologie, waarbij elk seizoen een ander genie aan bod zal komen. In de eerste reeks, die deze week ten einde kwam, gaf Geoffrey Rush gestalte aan wetenschapper Albert Einstein. Producent Ron Howard en showrunner Ken Biller besloten na maanden van wikken en wegen om Picasso te gebruiken voor de tweede reeks. Howard beloofde tevens dat er in een toekomstig seizoen nog een keer een vrouwelijk genie aan bod komt en dat de vrouwen in Picasso's leven sowieso een grote rol gaan vervullen in de tweede reeks. Het hoofdpersonage zal wederom vertolkt worden door zowel een jonge als een oude acteur, al is nog niet bekend wie dat gaan worden. De productie van seizoen twee moet nog dit jaar van start gaan.

Ron Howard zou tevens op de lijst staan om de deze week ontslagen regisseurs van de nieuwe Han Solo-film te vervangen, maar wilde bij de bekendmaking over het tweede seizoen van Genius alleen vragen over de serie zelf beantwoorden.