TV-versie The Italian Job in ontwikkeling bij NBC

NBC en Paramount zijn bezig met een tv-versie van The Italian Job. Het project wordt gebaseerd op de gelijknamige speelfilms uit 1969 en 2003.

De nieuwe incarnatie is afkomstig van Rob Weiss ( Ballers ) en Benjamin Brand ( Bollywood Hero ). De serie draait om een groep van ooit heel hechte ex-criminelen. Ze zien zichzelf genoodzaakt om weer in actie te komen, wanneer ze de kans krijgen om hun voormalige mentor uit de gevangenis te bevrijden. De grote steunpilaar binnen de criminele familie is Charlie Croker, een charmante oplichter die op het rechte pad probeerde te blijven, maar net als de rest van zijn bende de adrenaline van zijn oude werk mist. Croker werd in de films gespeeld door respectievelijk Michael Caine en Mark Wahlberg. NBC omschrijft de tv-versie als een ‘luidruchtige en sexy thriller’ en geeft aan dat het de bedoeling is om de actie, humor en romantiek uit de films ook op het kleine scherm te behouden.

Hoewel Michael Caine in het originele The Italian Job een memorabel personage neerzette, werd de show gestolen door de Mini Coopers, waarmee hij en zijn handlangers door Turijn scheurden. De autootjes werden tevens gebruikt in de remake uit 2003, toen onder meer Jason Statham en Charlize Theron erin rond mochten rijden. De kans dat we straks eenzelfde soort taferelen in de serie gaan zien lijkt dan ook groot.