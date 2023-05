Tv-versie van Heathers vindt hoofdrolspelers

De zender TV Land werkt een televisieserie gebaseerd op de cultfilm Heathers uit 1988. De hoofdrollen gaan naar Grace Victoria Cox en nieuwkomer James Scully.

Voor Scully is dit zijn eerste vaste rol in een tv-serie. Grace Victoria Cox was eerder al te zien in Under the Dome en maakt volgend jaar haar opwachting in de nieuwe reeks Twin Peaks van David Lynch. In de originele film werden hun rollen gespeeld door Christian Slater en Winona Ryder, die onlangs zelf een comeback maakte op televisie in Stranger Things . De film was een inktzwarte komedie, waarin het intelligente tienermeisje Veronica (Ryder) besluit om samen met de psychopathische J.D. (Slater) een aantal populaire vriendinnen op school – allemaal genaamd Heather – om het leven te brengen. Ook Shannen Doherty (Beverly Hills 90201) had destijds een bijrol. Heathers flopte eind jaren 80 aan de box office, maar bereikte vervolgens alsnog een groot publiek op video.