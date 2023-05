Tv-serie van Marvel’s Runaways in de maak • Nieuws • 18-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na Netflix is Hulu de volgende streamingdienst die in zee gaat met stripgigant Marvel. Josh Schwartz en Stephanie Savage – de bedenkers van Gossip Girl met Blake Lively – mogen de pilot voor een tv-verfilming van Marvel’s Runaways op papier zetten.

Marvel probeerde van Runaways al een paar keer een speelfilm te maken. Bijna gebeurde dat met Joss Whedon – de uiteindelijke regisseur van The Avengers – aan het roer. Het project verdween echter van de releasekalender, maar is nu dus weer boven komen drijven als potentiële televisieserie. Marvel’s Runaways is een stripreeks die in 2003 van start ging. De boeken draaien om verschillende tieners, die erachter komen dat hun vaders en moeders deel uitmaken van een grote misdaadorganisatie. Uiteindelijk moeten ze – ondanks hun botsende persoonlijkheden – samenwerken om hun ouders een halt toe te roepen.

Schwartz en Savage – die ook Gossip Girl baseerden op een boekenreeks – zijn naar eigen zeggen al jarenlang groot fan van de stripserie. Naast het scenario voor de pilot hebben ze van Hulu ook groen licht gekregen om een aantal van de daaropvolgende scripts te schrijven. Wanneer er een compleet seizoen besteld wordt, zal het tweetal aanblijven als showrunners. Veder zullen onder andere Jeph Loebb ( Jessica Jones , Luke Cage ) en Jim Chory ( Daredevil , Legion ) de serie gaan produceren.