Tv-serie over King Kong in de maak • Nieuws • 19-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een van de bekendste filmmonsters komt naar televisie. King Kong krijgt een serie getiteld King Kong Skull Island.

De titel lijkt sterk op die van Kong: Skull Island , de film van Warner en Legendary waarin King Kong na ruim tien jaar afwezigheid weer op het witte doek te zien was. De tv-incarnatie wordt gebaseerd op de originele film uit 1933 en de Skull Island-concepten van DeVito ArtWorks. Het gaat om een hedendaagse update, die alle facetten (ook de oorsprong) van het mythische eiland zal verkennen. Jonathan Penner en Stacey Title (bekend van hun voor een Oscar genomineerde korte film Down on the Waterfront en de recente horrorfilm The Bye Bye Man) schrijven het scenario. Men wil een multiculturele cast aanstellen, waarbij de hoofdrol vertolkt zal worden door een vrouw. Eerdere leading ladies in de bioscoopfilms waren onder meer Fay Wray, Jessica Lange en Naomi Watts.

King Kong Skull Island is niet het enige Kong-project voor het kleine scherm: Netflix werkt momenteel aan een tekenfilmserie getiteld Kong: King of the Apes. Daarnaast krijgt King Kong in 2020 een nieuwe bioscoopfilm, waarin hij het op mag nemen tegen Godzilla.