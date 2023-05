TV-film over Britney Spears in de maak • Nieuws • 25-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender Lifetime werkt aan een twee uur durende televisiefilm over het leven van popicoon Britney Spears. Volgens The Hollywood Reporter zal actrice Natasha Bassett gestalte gaan geven aan de zangeres.

De Australische Bassett speelde onlangs onder regie van Joel en Ethan Coen nog een bijrol in de muzikale filmkomedie Hail, Caesar!. Haar nieuwe project wordt omschreven als ‘het tumultueuze verhaal over de opkomst, ondergang en wederopstanding van Britney Spears’. De film zal openen met Spears als een jonge zangeres in Louisiana en moet vervolgens haar complete leven tot nu toe bestrijken. Tien jaar geleden kwam de popster, mede door haar mislukte huwelijk met danser Kevin Federline, in een dip terecht. Ze verloor de voogdij over haar kinderen en werd ook opgenomen in een ontwenningskliniek, maar inmiddels heeft ze haar carrière weer opnieuw opgebouwd.

Overigens heeft de Baby One More Time -zangeres zelf niets met de televisiefilm – die momenteel de werktitel Britney draagt – te maken. Haar management liet weten dat ze geen bijdrage zal leveren en openlijk afstand neemt van het project. Overigens is Spears deze week te zien in het populaire carpool karaoke-onderdeel – zie de preview hieronder – in The Late Show with James Corden.