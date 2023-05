True Detective S03 in de maak met Nic Pizzolatto en David Milch

Er zit weer beweging in het derde seizoen van True Detective. Nic Pizzolatto is begonnen met schrijven en krijgt nu hulp van David Milch.

Pizzolatto was de grote man achter zowel het bejubelde eerste seizoen van True Detective (met Matthew McConaughey en Woody Harrelson) als het minder goed ontvangen tweede seizoen (met Colin Farrell en Rachel McAdams). Volgens Entertainment Weekly heeft hij al minstens twee afleveringen van het derde seizoen op papier staan. De website bevestigt ook dat de Emmy-winnende schrijver en producent David Milch aan boord is gekomen om met hem samen te werken. Milch was op HBO eerder verantwoordelijk voor Luck , John From Cincinnati en natuurlijk Deadwood. Het derde seizoen van True Detective is niet officieel aangekondigd, dus het is nog afwachten of het echt concreet wordt. Milch heeft daarnaast nog een Deadwood -film in ontwikkeling bij HBO, hoewel zijn hoofdrolspeler Ian McShane het momenteel druk heeft met zijn nieuwe serie American Gods