Trollhunters trekt Mark Hamill, Lena Headey en David Bradley aan

Mark Hamill, Lena Headey en David Bradley zullen te horen zijn in het tweede seizoen van Trollhunters.

Hamill doet in de Netflix-serie de stem van een oudere broer van één van de trollenjagers, die zelf echter aan de kant van de duivelse Gunmar gaat staan. De Star Wars -acteur is als stemacteur vooral bekend van zijn performance als The Joker in Batman: The Animated Series. Headey (Cersei in Game of Thrones ) zal te horen zijn als een slechte tovenares, terwijl Bradley (Walder Frey in Game of Thrones) zijn stem verleent aan een mysterieus figuur, die naar verluidt over magische krachten beschikt. Trollhunters is een animatieserie van regisseur Guillermo del Toro. Het verhaal draait om de tiener Jim (Anton Yelchin), die een verborgen wereld vol trollen ontdekt. Yelchin kwam vorig jaar om het leven bij een bizar auto-ongeluk, maar was toen zo goed als klaar met de opnamen van seizoen twee.