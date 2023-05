Trollhunters S1E1-2: over zwaarden en trollenparadijzen • Netflix , Recensie • 24-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Nieuwe serie van Guillermo del Toro richt zich tot de fantasyliefhebber.

Trollhunters is een nieuwe animatieserie waarin de klassieke strijd tussen goed en kwaad centraal staat. Het verhaal – opgedeeld in 26 (!) afleveringen – is een bewerking van een (kinder)boek van de Mexicaanse filmmaker Guillermo del Toro; de van Pan’s Labyrinth bekende cineast treedt tevens op als regisseur en scenarioschrijver. Met de in afgelopen juni overleden Anton Yelchin in zijn laatste (hoofd)rol. Hij speelt de 15-jarige Jim, die een normaal leven leidt. Hij zorgt voor zijn overwerkte moeder, speelt met zijn beste vriend Toby en is verliefd op een klasgenootje. Op een dag vindt hij op weg naar school een amulet onder een viaduct – het amulet van het daglicht, zo blijkt later. Het is een artefact waarmee hij de eeuwenoude strijd tegen kwade trollen en hun menselijke medestanders voortzet.

Jim kan zichzelf nu razendsnel transformeren in een harnas dragende krijger. Die wordt bijgestaan door twee bijzondere trollen: een dommekracht en de welbespraakte Blinky, gespeeld door niemand minder dan Frasier Crane (Kelsey Grammer). Het grote meedogenloze monster, Bular, is een rol van Ron Perlman. Een protegé van Del Toro. In 1993 speelde Perlman al een voorname rol in Cronos: over een soortgelijk amulet met bovennatuurlijke krachten. Het voorwerp in Trollhunters – een kruising tussen en een edelsteen en een ingenieus victoriaans uurwerk – lijkt daar wel op.

Andere invloeden van Del Toro zijn de Spaanse woorden en uitdrukkingen – in een Amerikaanse serie. Piñata en hasta luego passeren speels de revue. Desalniettemin is de animatieserie – met zelfs een door meestercomponist Alexandre Desplat (The King’s Speech) geschreven muzikaal thema – bestemd voor een beperkte doelgroep. Fantasyliefhebbers zullen enthousiast alle afleveringen consumeren; ondergetekende was het gezever over zwaarden en trollenparadijzen al na twee afleveringen zat.

Trollhunters, vanaf 23 december bij Netflix.