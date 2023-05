Trial & Error S1E1: koddige rechtbankparodie vol zuidelijke stereotypen • TV , Recensie • 17-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

NBC’s nieuwste serie is een koddige kruising tussen The Office en Making a Murderer.

Poëzieprofessor Larry Henderson (John Lithgow) belt 911 om te melden dat zijn vrouw gewond is, en neemt tussendoor een wisselgesprek aan van het kabelbedrijf. ‘Ik wacht al de hele dag op ze, ik moet dit telefoontje echt even nemen’. Het is meteen duidelijk dat Henderson een curieus type is, en dat zijn verdedigingsadvocaat in de rechtszaal straks een zware dobber aan hem zal hebben. Cue een Sherlockiaans intromuziekje, en de kluchtige toon is gezet.

De eerste aflevering van de mockumentary zet het bord in razendsnel tempo op. Groentje Josh Segal (Nicholas D’Agosto) wordt door zijn baas vanuit New York naar het dorpje East Beck in het zuidelijke Carolina gestuurd om de verdediging van moordverdachte Henderson voor te bereiden. Aldaar aangekomen, blijkt zijn team te bestaan uit onderzoeker en karikaturale redneck Dwayne Reed (Steven Boyer), en onderzoeksassistent Anne Flatch (Sherri Shepherd), die geen gezichten kan onthouden. Niet bepaald het geslepen researchteam waar Segal op had gehoopt, en dan doet zijn rollercisende (rolschaats-exercise) cliënt ook nog eens aan de lopende band zelf-incriminerende uitspraken.

Trial & Error maakt blijmoedig gebruik van zuidelijke stereotypen waardoor Segal de absolute vis uit het water is. Tot overmaat van ramp is dit zijn eerste moordproces en heeft assistent-aanklager Carol Anne Keane (Jayma Mays met een zuidelijke twang) iets te bewijzen. Veel ongemakkelijke blikken in de camera dus, evenals confessionals. De serie is een duidelijke parodie op waarachtige rechtbankdrama’s en recente docuhit Making a Murderer en ook The Office en Parks and Rec-vibes dringen zich op – door oorspronkelijkheid zal niemand worden verrast. Laat je in plaats daarvan verrassen door de buitenissige plottwists en karaktereigenschappen die in hoog tempo op je af worden gevuurd, waarbij John Lithgow na zijn zware Churchill in The Crown laat zien dat hij zijn 30 Rock-roots niet vergeten is.

Bedenkers Matthew Miller en Jeff Astrof hebben flink wat ervaring in tv-land; zo schreef Astrof onder meer voor Friends, co-creëerde hij The Wild Thornberrys, en ontwikkelde Miller series Forever en Lethal Weapon. Tussen hen in is er genoeg komisch schrijftalent om op te bouwen, en ook de cast is goed gekozen. Boven alles is duidelijk dat Trial & Error met veel plezier is gemaakt, en voor de korte duur van twintig minuten per aflevering is het prima vermaak.