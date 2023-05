Treurteevee • 17-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Of is het surrealisme? Of juist hyperrealisme? In elk geval is het prettig absurd en prachtig vormgegeven.

[redirect url="https://delagarde.nl/gooijer-ziet-glorieus-absurdisme-treurteevee/" sec="0"]