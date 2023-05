Transparent S3: de Pfeffermans voelen zich nog steeds nergens thuis • Amazon , Recensie • 17-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

In seizoen 3 van Transparent wordt er nog steeds gezocht naar die ene plek van genegenheid en acceptatie.

De Pfeffermans is een joodse familie waarbij elke grens is vervaagd. Transparent begon als serie waar de patriarch van de familie, Mort, uit de kast kwam als transgender: Maura. Inmiddels is de serie een vehikel voor een overkoepelend thema dat subtiel is uitgewerkt.

Natuurlijk, Transparent laat zich voorstaan op het behandelen van uitdagende thema’s met betrekking tot de LBGT-gemeenschap. Naast Maura zijn dochters Ali en Sarah respectievelijk lesbisch en biseksueel. Via deze personages wordt er een wereld ontsloten waarin de problematiek van deze gemeenschap wordt besproken. Maar naast Maura en de zussen is daar ook Josh (zoon) en moeder Shelly. Josh, die in seizoen 2 te horen kreeg een zoon te hebben met de oude oppas van de familie, kan ondanks verwoede pogingen geen relatie vasthouden. Moeder Shelly, gescheiden van Maura, doet er alles aan zich thuis te voelen in de familie. Niemand van de Pfeffermans lijkt echter in staat het anker ergens te laten vallen.

Het is juist deze zoektocht naar een (symbolisch) thuis die de serie voortstuwt in seizoen 3. In dit opzicht is het geen toevalligheid dat in de serie juist een joodse familie centraal stelt. In seizoen 2 was de vlucht van de Pfeffermans voor het nazisme vanuit de Weimarrepubliek naar de VS in de jaren 30 al te zien. In seizoen 3 neemt het jodendom opnieuw een prominente plek in en is deze symbolisch gezien van grote waarde voor de meervoudigheid van het hierboven genoemde thema dat als een rode lijn door de serie loopt.

Het derde seizoen van Transparent is gefragmenteerder ten opzichte van het vorige seizoen waarin de verhaallijn in het verleden de serie een gestructureerd geheel gaf. Niet ieder personage profiteert hiervan. In een wanhopige poging bij zijn zoon Colton te zijn, bekeert Josh zich op even komische als knullige wijze tot het christendom. Maura is van zins om de sprong te wagen en kondigt aan dat ze een geslachtsveranderende operatie wil. Maar waar Josh, Maura en in zekere zin Shelly een mooie spanningsboog hebben, voelen de lijnen van Ali (die een relatie met haar professor heeft), Sarah (samenwonend met haar ex-man) en Raquel (Joshs ex-vriendin en rabbi) niet afgerond aan het eind van het seizoen.

Toch slaagt Transparent in seizoen 3 er wederom in te boeien. Het is bewonderenswaardig hoe de serie in de behandeling van zware onderwerpen en de soms extravagante uitwerking daarvan in staat is subtiel te blijven. Daarnaast weet het thematisch de verhaallijnen te verenigen onder het overkoepelende verlangen ergens bij te willen horen en je thuis te voelen. Het maakt Transparent een intrigerende serie en doet je uitkijken naar het volgende seizoen.

Transparent S3, vanaf 17 februari op Amazon Prime Nederland