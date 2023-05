Transparent krijgt nieuwe showrunner

Jill Gordon zal met ingang van het vijfde seizoen Jill Soloway opvolgen als showrunner van Transparent.

Soloway was vier jaar lang de showrunner van de door haarzelf bedachte Amazon-serie, maar doet nu een stapje terug. Ze verlengde namelijk onlangs haar contract bij Amazon met drie jaar en gaat het te druk krijgen met het ontwikkelen van andere programma’s. Zo zit er wellicht een tweede seizoen van I Love Dick aan te komen. Daarnaast werkt ze voor de VOD-dienst tevens aan een pilot over een ‘all female’ rodeoshow. Jill Gordon is daarom aangesteld om volgend jaar (Transparent is al zeker van een vijfde seizoen , dat in 2018 in productie zal gaan) haar dagelijkse taken als showrunner van Transparent uit handen te nemen. Gordon is de bedenker van het medische drama Heartbeat van NBC en schreef tevens voor series als My So-Called Life, The Wonder Years en Doogie Howser, M.D.