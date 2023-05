Transparent krijgt een vijfde seizoen

Een paar weken voor de start van de vierde reeks bestelt Amazon ook een vijfde seizoen van Transparent.

Seizoen vijf van de komische dramaserie gaat in 2018 in productie en moet ook in dat jaar op televisie verschijnen. De eerste drie seizoenen van Transparent sleepten verschillende prijzen in de wacht, waaronder twee Emmy’s voor Jeffrey Tambor, die we ook kennen van The Larry Sanders Show (‘hey, now!’) en Arrested Development . Tambor geeft in de serie gestalte aan Mort Pfefferman, die op latere leeftijd uit de kast komt als transgender Maura. Volgende maand maakt Tambor bij de uitreiking van de Emmy’s kans op zijn derde beeldje. Veder werden ook Judith Light en Kathryn Hahn genomineerd (in dezelfde categorie) voor hun acteerwerk in het derde seizoen. De Emmy's worden uitgereikt op 17 september. Vervolgens gaat seizoen vier van Transparent op 22 september in première op Amazon.