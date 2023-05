Transgender kindacteur in Modern Family S8

Modern Family is een komedie die altijd vooruitstrevend probeert te blijven. Het achtste seizoen zal een gastoptreden bevatten van een acht jaar oude transgender.

De achtjarige Jackson Millarker wordt daarmee de eerste kindacteur op de Amerikaanse televisie die openlijk transgender is. Hij zal komende woensdag in de aflevering ‘a stereotypical day’ opduiken als Tom, het transgender speelkameraadje van Lily. Wanneer Tom door Lily mee naar huis wordt genomen, horen Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) en Cam (Eric Stonestreet) hun geadopteerde dochter echter iets tegen hem zeggen, wat niet door de beugel kan. En dus moeten er lessen over acceptatie geleerd worden. Het achtste seizoen van Modern Family is inmiddels van start gegaan op de Amerikaanse televisie. Lees onze recensie van de eerste aflevering . Later in het seizoen zal ook Nathan Fillion nog gaan opduiken in een gastrol.