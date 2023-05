Irvine Welsh hint naar Trainspotting tv-serie • Nieuws • 10-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In 2017 verschijnt het vervolg op Trainspotting in de bioscoop. Volgens auteur Irvine Welsh zouden de personages daarna misschien wel kunnen opduiken in een tv-serie.

De originele film van Danny Boyle werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Welsh en volgt de belevenissen van een groep heroïneverslaafden in het Schotse Edinburgh. Welsh schreef echter nog meer boeken met de personages uit Trainspotting; een sequel getiteld Porno, een prequel getiteld Skagboys en een spin-off getiteld The Blade Artist. Porno dient als basis voor de nieuwe film, maar in een interview vertelt de Schotse auteur ook plannen te hebben voor de andere twee boeken, waarbij hij aangaf dat er momenteel hele interessante dingen gedaan worden op televisie. Het lijkt dus waarschijnlijk dat in ieder geval een van die twee straks geadapteerd gaat worden voor het kleine scherm. Dat zou dan een prequel-serie met jongere acteurs kunnen zijn, maar er is nog niets bevestigd.

Het vervolg op Trainspotting - getiteld T2: Trainspotting - is vanaf 16 februari 2017 te zien in de Nederlandse bioscopen. Begin deze maand verscheen de eerste trailer voor de film. Hieronder kun je die beelden nog eens terugkijken.