Trailer voor tv-verfilming van The Mist • Nieuws • 12-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het door Stephen King geschreven The Mist is opnieuw verfilmd, dit keer voor tv. Zender Spike gaf de eerste beelden vrij.

The Mist werd in 2007 bewerkt tot bioscoopfilm door Frank Darabont (de bedenker van The Walking Dead) die eerder de King-verhalen The Shawshank Redemption en The Green Mile verfilmde. Het verhaal draait om een mislukt experiment van het leger, waardoor een poort naar een andere dimensie wordt geopend en in een dichte mist gehulde monsters onze wereld binnendringen. Een aantal overlevenden schuilt in een supermarkt, waar vervolgens onderlinge ruzies ontstaan. De film ging bijna uitsluitend over de mensen in de supermarkt, maar de tv-versie richt zich ook op andere plekken in de stad. Rollen zijn er voor onder anderen Alyssa Sutherland (Vikings), Morgan Spector (Person of Interest) en Frances Conroy (Six Feet Under). Ook Isiah Whitlock Jr. is te zien in de trailer, maar hij brengt zijn bekende catchphrase (sheeeeit) nog niet ten gehore.