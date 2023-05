Trailer voor tv-adaptatie van Get Shorty • Nieuws • 27-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Chris O’Dowd (The IT Crowd) wil als misdadiger de filmwereld binnendringen in de trailer voor Get Shorty.

De tv-serie van zender Epix is een nieuwe adaptatie van het gelijknamige boek van Elmore Leonard. Eerder werden al onder meer de film Jackie Brown en de serie Justified gebaseerd op romans van Leonard. O’Dowd speelt Miles Daly; een bottenbreker die het vuile werk opknapt voor een criminele organisatie in Nevada, maar dan naar Hollywood vertrekt om aan de bak te komen als filmproducent. Ray Romano (Everybody Loves Raymond, Vinyl) is te zien als Rick, een uitgebluste producent van slechte B-films , die uiteindelijk met Daly in zee gaat. Get Shorty werd in de jaren 90 al eens door Barry Sonnenfeld ( A Series of Unfortunate Events ) bewerkt tot speelfilm, destijds met John Travolta als de ambitieuze bottenbreker en Gene Hackman als de uitgebluste filmproducent.

Get Shorty werd bedacht door Davey Holmes, bekend van series als Shameless, Pushing Daisies en In Treatment. Het eerste seizoen gaat op 13 augustus van start bij Epix.