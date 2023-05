Trailer voor Stephen Kings Mr. Mercedes

Stephen King-verfilmingen zijn weer erg populair en op televisie is het binnenkort de beurt aan Mr. Mercedes.

De serie draait om een jonge seriemoordenaar (Harry Treadaway uit Penny Dreadful) die de gepensioneerde agent Bill Hodges (Brendan Gleeson uit Braveheart) uit begint te dagen, door hem macabere brieven en e-mails te sturen. Hodges ziet zich vervolgens genoodzaakt om op eigen houtje weer in actie te komen en hem te stoppen. Bijrollen zijn er voor Jharrel Jerome ( Moonlight ), Mary-Louise Parker (Weeds) en Holland Taylor (The Truman Show). De regie was in handen van Jack Bender (Lost, Game of Thrones ) en ook voor het scenario strikte men een bekende naam. Het boek van King werd namelijk geadapteerd door David E. Kelley, onlangs verantwoordelijk voor succesvolle series als Goliath en Big Little Lies