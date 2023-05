Trailer voor StartUp S02

Ron Perlman is te zien als een schatrijke investeerder in de trailer voor het tweede seizoen StartUp.

De acteur uit Sons of Anarchy en Hand of God krijgt een belangrijke bijrol in de grimmige dramaserie, die te zien is op Sony’s eigen streamingdienst Crackle. In de nieuwe reeks proberen Nick (Adam Brody uit The O.C.), Izzy (nieuwkomer Otmara Marrero) en Ronald (Edi Gathegi uit The Blacklist: Redemption ) na GenCoin een ambitieus nieuw bedrijf op te zetten. Dat blijkt echter niet makkelijk, aangezien de FBI (Martin Freeman keert terug als de ontspoorde agent Phil Rask) en de Russische maffia het drietal nog steeds op de hielen zit. Maar misschien kan het kapitaal van de ervaren miljonair Wes Chandler (Perlman) een oplossing bieden. Addison Timlin (Californication) heeft een bijrol als Chandlers dochter.