Trailer voor special van Louis C.K. op Netflix

Komende dinsdag gaat de nieuwe special van Louis C.K. in première bij Netflix. De trailer is inmiddels gearriveerd.

Zijn nieuwe show heet 2017 en is de eerste van twee specials die de komiek exclusief zal maken voor Netflix. Bij ons in Nederland zijn momenteel al twee van zijn voorgaande specials te zien bij de VOD-dienst; Hilarious uit 2010 en Live at the Comedy Store uit 2015. Louis C.K. is naast zijn stand-up carrière de laatste jaren ook druk als televisiemaker. Zo is hij als producent betrokken bij Better Things en Baskets op FX en One Mississippi op Amazon. Als schrijver en acteur is hij op FX ook verantwoordelijk voor het door hemzelf bedachte Louie, maar de serie staat momenteel op pauze. C.K. krijgt van de zender namelijk de vrijheid om nieuwe seizoenen te maken, wanneer hij dat zelf wil. Daarnaast maakte hij een paar jaar geleden de webserie Horace and Pete , die onlangs verkocht werd aan Hulu