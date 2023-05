Trailer voor politiedrama Tin Star met Tim Roth • Nieuws • 31-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na Lie to Me mag Tim Roth met het politiedrama Tin Star opnieuw zelf een televisieserie dragen.

De Reservoir Dogs-acteur die momenteel een bijrol heeft in Twin Peaks is in Tin Star te zien als politiechef Jim Worth. Hij verhuist met zijn gezin vanuit Londen naar de ogenschijnlijk rustige Rocky Mountains in Canada, waar een familietragedie hem echter toch weer op een donker pad zet. Tijdens de worsteling met zijn innerlijke demonen wordt hij gedwongen om te kiezen tussen zijn verlangen om te doen wat juist is en de impuls om op keiharde wijze wraak te nemen. Christina Hendricks ( Mad Men ) speelt een mysterieuze PR-medewerker van een schimmige olieraffinaderij, waar veel ongure types werk hebben gevonden. Tin Star werd bedacht door Rowan Joffe. Hij pende eerder al onder meer de succesvolle horrorsequel 28 Weeks Later en het door Anton Corbijn verfilmde The American.

Tin Star is een productie van Sky Atlantic, maar komt in sommige landen naar Amazon. In Nederland zal de serie vanaf 14 september te zien zijn op BBC First. Bekijk hieronder de nieuwe trailer van Amazon en de nieuwe trailer van BBC First.