Trailer voor Netflix-serie van Jack Whitehall

Jack Whitehall en zijn vader maken Azië onveilig in een nieuwe docu-serie van Netflix.

Whitehall begon op jonge leeftijd met stand-up en liep vervolgens zijn studententijd mis. Met Jack Whitehall: Travels with My Father probeert de Britse komiek nu een daardoor ontbrekende levenservaring in te halen; het backpacken door Azië in een tussenjaar. Hij doet dat niet alleen; Whitehall heeft zijn zwaarmoedige en niet al te avontuurlijke vader Michael uitgenodigd uit om met hem mee te reizen naar unieke locaties en evenementen om zo hun band te versterken. En Whitehall senior kijkt op een hele andere manier tegen hun belevenissen in het buitenland aan. Vader en zoon maakten eerder het programma Backchat voor de BBC. Verder is Jack Whitehall vooral bekend van rollen in series als Fresh Meat en Bad Education, plus zijn talloze optredens in talkshows en spelprogramma's.

De zesdelige documentaire debuteert 22 september op Netflix.