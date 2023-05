Trailer voor Netflix-film What Happened to Monday • Nieuws • 01-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Noomi Rapace speelt zeven (!) verschillende personages in de Netflix-film What Happened to Monday.

De film speelt zich af in een door overbevolking geteisterde toekomstwereld, waar iedereen nog maar één kind mag krijgen. Het Child Allocation Bureau, dat onder leiding staat van de keiharde Nicolette Cayman ( Glenn Close ), zorgt ervoor dat iedereen deze wet naleeft. Een grootvader (Willem Dafoe, binnenkort ook op Netflix te horen in Death Note ) heeft echter een manier gevonden om met zijn zeven identieke kleinkinderen (Rapace, bekend van het originele The Girl with the Dragon Tattoo) dit systeem te omzeilen. De zussen (vernoemd naar de dagen van de week) mogen elk één dag in de week onder een gezamenlijke identiteit naar buiten. Dat gaat goed, totdat Monday op een dag niet meer thuiskomt.

What Happened to Monday werd geregisseerd door de Zweed Tommy Wirkola, bekend van Dead Snow en zijn Amerikaanse debuut Hansel & Gretel. Vanaf 18 augustus op Netflix.