Trailer voor Netflix-film To the Bone

Een twintigjarige vrouw gaat de strijd aan met anorexia in de trailer voor de nieuwe Netflix-film To the Bone.

Het drama draait om de onhandelbare Ellen, die al sinds haar tienerjaren worstelt met een eetstoornis. Haar disfunctionele familie plaatst haar uiteindelijk in een onconventioneel behandelingsprogramma, waar ze een zowaar een hechte band opbouwt met de andere deelnemers. Ellen wordt gespeeld door Lily Collins, binnenkort ook te zien in de Netflix-film Okja en in de Amazon-serie The Last Tycoon . Keanu Reeves (Point Break) geeft gestalte aan de eigenzinnige doctor die de groep met humor en compassie probeert bij te staan. Ook Lili Taylor en Carrie Preston hebben bijrollen. De film werd geschreven en geregisseerd televisieveteraan Marti Noxon, bekend van Buffy the Vampire Slayer, Unreal en de nog te verschijnen HBO-serie Sharp Objects met Amy Adams.

To the Bone ging begin dit jaar in premiere op het Sundance Film Festival, waarna Netflix besloot om de uitzendrechten te kopen. De film is vanaf 14 juli bij de VOD-dienst te zien.