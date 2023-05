Trailer voor Netflix-film 1922 van Stephen King

De hoofdrol is voor Thomas Jane, eerder al de ster in de King-verfilming The Mist (niet de serie die momenteel ook op Netflix staat , maar de film van Frank Darabont uit 2007). In de film 1922 geeft Jane gestalte aan Wilfred James, een boer uit Nebraska, die beweert dat hij zijn vrouw Arlette (Molly Parker uit Deadwood ) heeft vermoord en begraven. James is er echter van overtuigd dat de geest van zijn vrouw nog altijd ronddoolt om wraak te nemen. Zo krijgen hij en zijn zoontje op de boerderij onder meer te maken met een gigantische rattenplaag. 1922 is vanaf 20 oktober op Netflix te zien.