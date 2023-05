Trailer voor Long Shot: een serie redt een leven • Nieuws • 02-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix onthulde de trailer voor de korte ‘stranger than fiction’ documentaire Long Shot.

De film vertelt het waargebeurde verhaal van Juan Catalan, die in 2003 werd gearresteerd voor de moord op een tiener. Catalan was onschuldig, maar kwam desondanks oog in oog te staan met de doodstraf. Hij kon zijn alibi – op het tijdstip van de moord was hij samen met zijn dochter in Dodger Stadium om een honkbalwedstrijd bij te wonen – namelijk niet langer bewijzen. Totdat hij zich herinnerde dat er op die dag ook een televisieserie werd opgenomen in het stadion. Het bleek te gaan om een aflevering van Curb Your Enthusiasm en bij het terugkijken van de beelden, werd hij zowaar ergens ontdekt in de achtergrond. Nadat Catalan werd vrijgesproken, gaf hij toe Curb Your Enthusiasm nog nooit gezien te hebben, maar inmiddels is hij HBO en Larry David eeuwig dankbaar.

Het door Jacob LaMendola geregisseerde Long Shot is vanaf 29 september te zien op Netflix. Het negende seizoen van Curb Your Enthusiasm start op 1 oktober op HBO.