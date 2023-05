Trailer voor Future Man met Josh Hutcherson

De trailer voor de nieuwe serie Future Man spooft een aantal van je favoriete scifi-films.

Future Man is na Preacher de tweede concrete tv-serie van Seth Rogen en Evan Goldberg, bekend van bioscoopfilms als Pineapple Express en Sausage Party. Josh Hutcherson (Peeta in de Hunger Games -films) geeft in de serie gestalte aan een onopvallende conciërge, die in de avonduren zijn tijd vult met het spelen van een videogame. Het desbetreffende spel blijkt een trainingssimulator (net als in The Last Starfighter), waarna hij door tijdreizende aliens wordt benaderd met een missie om de wereld te redden. Een wetenschapper (Keith David, momenteel op Netflix te zien in Greenleaf van Oprah Winfrey) werkt namelijk aan een middel tegen herpes, waarmee onbedoeld (net als in Terminator 2) het einde van de wereld wordt ingeluid. Door middel van een soort omgekeerd Back to the Future-plan moet de wetenschapper op een ander pad gezet worden.