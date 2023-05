Trailer voor First They Killed My Father

Angelina Jolie verfilmde het levensverhaal van de Cambodjaanse activiste Loung Ung voor Netflix.

In de jaren 70 maakte Ung als kind het dodelijke regime van de Rode Khmer van dichtbij mee. Als volwassen vrouw (inmiddels is ze een goede vriendin van Jolie) schreef ze een boek over haar ervaringen van toen getiteld First They Killed My Father. In de verfilming volgen we Ung van haar vijfde tot haar negende, terwijl ze samen met haar familieleden het beste probeert te maken van de barre omstandigheden. First They Killed My Father werd in de oorspronkelijke voertaal opgenomen met een bijna volledig Cambodjaanse cast en crew. Vanity Fair publiceerde onlangs nog een kritisch stuk over de manier waarop de filmmakers de lokale audities voor de rol van de jonge Ung hadden opgezet, waar Jolie in een verklaring tegenover The Huffington Post vervolgens persoonlijk op reageerde.