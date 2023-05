Trailer voor Fire Chasers van Netflix • Nieuws • 18-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix neemt het zware werk van de brandweer in Californië onder de loep in Fire Chasers.

Door het veranderende klimaat en de bijbehorende droogte zijn de bosbranden aan de westkust van de Verenigde Staten de laatste paar decennia enorm toegenomen. Met Fire Chasers presenteert Netflix een nieuwe documentaireserie, waarin verschillende leden van de brandweer het opnemen tegen deze steeds heftiger wordende natuurbranden, die vaak overslaan naar bewoonde gebieden. We volgen de mensen die dagelijks hun leven op het spel zetten en zien de manier waarop ze klaargestoomd worden voor hun gevaarlijke werk. Daarnaast komen er ook mensen aan het woord die door overslaande natuurbranden plots hun hele huis en haard kwijtraakten. Fire Chasers is afkomstig van het team dat tevens de reality-serie The Deadliest Catch maakte voor Discovery Channel.

De serie is vanaf 8 september te zien op Netflix.