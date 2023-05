Trailer voor Baby Driver van Edgar Wright • Nieuws • 13-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eind augustus komt Edgar Wright (Scott Pilgrim vs. The World) voor het eerst sinds The World’s End uit 2013 met een nieuwe film. Bekijk de eerste beelden uit Baby Driver.

Ansel Elgort ( The Fault in Our Stars ) geeft in de film gestalte aan Baby, een heel jonge chauffeur die bij overvallen steevast wordt ingezet als de bestuurder van de vluchtauto. Baby heeft echter non-stop last van oorsuizingen, die hij probeert te onderdrukken door constant via oordopjes naar muziek te luisteren. Wright heeft de actiescènes in de film dan ook helemaal om de muziek waar Baby tijdens zijn gewaagde ontsnappingen naar luistert heen gebouwd. De regisseur schreef zelf het scenario en liet zich inspireren door de klassieke autoachtervolgingen uit oudere films als Bullit , The Driver en The French Connection. Baby Driver heeft bijrollen voor onder andere Jon Hamm ( Mad Men ), Lily James ( Downton Abbey ), Kevin Spacey ( House of Cards ), Jamie Foxx ( White Famous ) en Flea (basgitarist van de Red Hot Chili Peppers).

Edgar Wright beleefde eind jaren 90 zijn grote doorbraak op televisie met de cultserie Spaced. Vervolgens werkte hij nogmaals met acteurs Simon Pegg en Nick Frost aan Shaun of the Dead , Hot Fuzz en The World's End. Wright was ook dichtbij de verfilming van Ant-Man voor Marvel, maar besloot het project uiteindelijk tocht te verlaten vanwege creatieve meningsverschillen met de studio.