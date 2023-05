Trailer voor vijfde reeks van Billy on the Street • Nieuws • 01-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In november gaat komiek Billy Eichner weer de straat op voor het vijfde seizoen van Billy on the Street. De nieuwe trailer toont alvast wat gasten en Trump-grappen.

In Billy on the Street ondervraagt Eichner op zijn welbekende manier nietsvermoedende passanten op straat over hun kennis van de hedendaagse popcultuur. Hij krijgt daarbij ook regelmatig hulp van celebs. Zo stak Julianne Moore voor de webshow ooit haar hele ziel en zaligheid in een stukje straattoneel. Even leek seizoen 4 het einde van de serie, maar op 15 november keert Eichner toch terug met een vijfde reeks. En de lijst met beroemde gasten is deze keer indrukwekkender dan ooit. In de trailer zien we al optredens van onder andere Jon Hamm, Lupita Nyong’o, John Oliver, Seth Rogen, Aziz Ansari en Andy Samberg. Het voorproefje sluit af met Jacob Tremblay. De 9-jarige kindacteur uit Room wordt door Eichner ‘per ongeluk’ verward met Jodie Foster.

Eichner is de afgelopen tijd flink aan het werk geweest. Hij deed een stem in Angry Birds The Movie, was te zien in Bad Neighbours 2 en dook op in het tweede seizoen van Netflix' Unbreakable Kimmy Schmidt . Daarnaast heeft hij één van de hoofdrollen in de serie Difficult People op Hulu. Bekijk ook onze ode aan Billy Eichner