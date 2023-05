Trailer voor tv-versie van Lethal Weapon • Nieuws • 11-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het lijkt onmogelijk om de Lethal Weapon -franchise voort te zetten zonder Mel Gibson en Danny Glover, maar Fox gaat het deze herfst toch proberen. Bekijk een trailer voor de nieuwe Lethal Weapon -televisieserie.

In de tv-reboot worden Martin Riggs en Roger Murtaugh gespeeld door respectievelijk Clayne Crafword ( Rectify ) en Damon Wayans ( My Wife and Kids ). Riggs is suïcidaal geworden na de dood van zijn vrouw en vertoont steeds roekelozer gedrag, terwijl huisvader Murtaugh het na een hartaanval juist rustiger aan moet gaan doen. Het eerst seizoen draait volledig om het ontstaan van de vriendschap tussen de twee totaal verschillende politiepartners, maar in eventuele latere seizoen zullen ook personages als Leo Getz en Lorna Cole – in de films nog gespeeld door Joe Pesci en Rene Russo – hun opwachting maken.

Eind jaren 80 blies Lethal Weapon nieuw leven in het buddy-cop genre. De film kreeg uiteindelijk drie sequels, ook allemaal geregisseerd door Richard Donner ( Superman , The Omen ). De pilot van de serie werd gemaakt door McG ( Terminator: Salvation ), die er als groot fan van de Richard Donner-films naar eigen zeggen ‘nog maandenlang doodziek van zou zijn’ als zijn tv-pilot de franchise geen eer aan blijkt te doen. Lethal Weapon is vanaf 21 september te zien op Fox. Onder het trailertje kun je tevens een korte blik achter de schermen bekijken.