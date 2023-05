Trailer voor tv-pilot met Jean-Claude Van Damme • Nieuws • 20-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Actiester Jean-Claude Van Damme brengt zijn epic splits naar het kleine scherm. Bekijk de Muscles From Brussels in een trailertje voor zijn nieuwe Amazon-pilot.

De in België geboren Van Damme brak eind jaren 80 door in Hollywood met martial arts-films als Bloodsport en Kickboxer. Zijn potentiële nieuwe serie Jean-Claude Van Johnson is echter een komedie. Van Damme speelt – een beetje zoals in het satirische JCVD uit 2008 – een fictieve versie van zichzelf. Overdag is hij de teruggetrokken acteur Jean-Claude Van Damme, terwijl hij in zijn vrije tijd onder zijn alias Jean-Claude Van Johnson als freelancer gevaarlijke missies uitvoert. Het trailertje laat de ‘normale kant’ van zijn personage zien, dus op zijn vechtkunsten is het nog even wachten.

Jean-Claude Van Johnson werd geregisseerd door Peter Atencio ( Keanu ) en geschreven door Dave Callahan ( The Expendables ). De pilot is – samen met The Tick en I Love Dick – één van de drie komedie-pilots die Amazon dit weekend beschikbaar stelt. Kijkers kunnen zoals gebruikelijk de afleveringen weer online beoordelen. Aan de hand daarvan beslist Amazon vervolgens welke pilots daadwerkelijk doorgaan als volwaardige televisieseries.