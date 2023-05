Trailer voor The Son met Pierce Brosnan • Nieuws • 23-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Pierce Brosnan heeft een Texaans accent in de nieuwe westernserie The Son. Zender AMC zette de eerste beelden online.

De serie is gebaseerd op het boek van Philipp Meyer en draait om meerdere generaties van de familie McCullough. Halverwege de 19de eeuw proberen ze in Texas hun fortuin te vergaren. Brosnan speelt Eli, de patriarch die zijn familiebedrijf moet beschermen tegen slechte invloeden van buitenaf. Als kind werd Eli door indianen ontvoerd en grootgebracht, waardoor hij nu een unieke kijk op de wereld heeft. De rol zou eigenlijk gespeeld worden door Sam Neill, maar die moest om persoonlijke redenen afhaken, waarna Brosnan werd gecast. Het is zijn eerste hoofdrol in een tv-serie sinds Remington Steele uit de jaren 80. Brosnan is tevens bekend als de op en top Britse geheim agent James Bond, dus het is even wennen om hem met een Texaans accent te zien.

The Son verschijnt in 2017 en heeft bijrollen voor Henry Garrett, Zahn McClarnon en Sydney Lucas. Zender AMC is druk bezig om alle trailers op YouTube te voorzien van locatie-restricties, dus bekijk de beelden nu het nog kan.