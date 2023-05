Trailer van The Grand Tour: Top Gear pur sang! • Nieuws • 08-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Amazon heeft de trailer van The Grand Tour vrijgegeven. Het nieuwe autoprogramma met Jeremy Clarkson en de zijnen gaat op 18 november van start op Amazon Prime.

In The Grand Tour wordt de door de BBC ontslagen Top Gear-presentator Jeremy Clarkson herenigd met zijn collega’s Richard Hammond en James May. Achter de schermen is ook hun vaste producent Andy Wilman bij de serie betrokken. Voor het programma reizen Clarkson, Hammond en May à la Top Gear in verschillende exotische wagens over vier continenten. En het blijft niet alleen bij auto’s; in de trailer zien we onder meer jetski’s, kamelen en zelfs een tank. Naast beelden van hun reizen is in elke aflevering ook een lokaal opgenomen studio-onderdeel met publiek erbij te zien. Het eerste seizoen van The Grand Tour bestaat uit twaalf afleveringen in totaal. De eerste daarvan verschijnt op 18 november en vervolgens zet Amazon drie maanden lang wekelijks een nieuwe aflevering online.

Amazon Prime komt naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar naar Nederland , maar of dat voor 18 november gebeurt, is de vraag. Clarkson en zijn collega’s hebben bij Amazon overigens een contract getekend voor drie seizoenen van The Grand Tour, waarvoor ze in totaal 36 afleveringen zullen maken.