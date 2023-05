Trailer voor superhelden cross-over van The CW

The CW komt met een ambitieuze cross-over van al hun superheldenseries. Bekijk de trailer voor het vier afleveringen durende Heroes and Aliens.

De aliens waar in de titel naar wordt verwezen, zijn de redelijk obscure Dominators. Het ras van buitenaardse wezens debuteerde eind jaren zestig in de stripboeken van DC Comics, maar werd daarna nog spaarzaam gebruikt. Nu worden ze echter weer afgestoft voor een optreden op televisie. Om ze te stoppen zijn een heleboel personages uit de verschillende DC-comics series van The CW nodig. De cross-over begint op maandag met Supergirl en gaat op dinsdag verder in The Flash. Op woensdag komt iedereen samen in Arrow en op donderdag wordt de verhaallijn afgesloten in Legends of Tomorrow . In de trailer krijgen we al aardig wat van de team-up te zien, met onder meer een interactie tussen Heat Wave (Dominic Purcell uit Prison Break ) en Supergirl (Melissa Benoist).