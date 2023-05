Trailer voor South Park: The Fractured But Whole • Nieuws • 08-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De personages uit South Park zijn binnenkort weer te bewonderen in een videogame. Bekijk de trailer voor The Fractured But Whole.

Videogames gebaseerd op series of films zijn meestal geen doorslaand succes, maar in het geval van South Park ligt dat net even anders. Seriemakers Trey Parker en Matt Stone zijn namelijk persoonlijk betrokken bij de productie en waren zelf verantwoordelijk voor het verhaal en de bijbehorende dialogen. Hun voorgaande South Park-game The Stick of Truth haalde voor het fantasygenre door de mangel en in The Fractured But Whole – die titel kwam gewoon door de censuurcommissie – moet het superheldengenre eraan geloven. Cartman is weer te zien als The Coon, maar ook de overige kinderen vermommen zich weer als hun alter-ego’s uit de serie. De speler zelf kruipt in de huid van een personage genaamd ‘the new kid’. Parker en Stone voorzien een grote toekomst voor South Park op het gebied van videogames, mede door de opkomst van VR-applicaties.

South Park: The Fractured But Whole verschijnt volgend jaar op Playstation 4, Xbox One en PC, hoewel producent Ubisoft nog geen releasedatum heeft vrijgegeven. Het twintigste seizoen van de serie is inmiddels afgelopen, maar South Park zal sowieso nog tot en met 2019 te zien zijn op Comedy Central.

Bekijk ook een hilarische promo met betrekking tot de eerdergenoemde VR-applicaties en een trailer die eerder al werd vrijgegeven op de E3-beurs in Los Angeles.