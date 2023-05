Trailer voor sci-fi-film Spectral van Netflix

Een groep militairen neemt het op tegen geesten in Spectral. Bekijk de trailer voor de nieuwe Netflix-film.

In Spectral gaat een wetenschapper samen met een militaire eenheid op onderzoek uit in een door oorlog getroffen stad in Europa, waar mysterieuze geesten genaamd Spectrals verantwoordelijk zijn voor een heleboel burgerslachtoffers. De film wordt op veel plekken al omschreven als een soort bovennatuurlijke Black Hawk Down. De hoofdrollen worden gespeeld door James Badge Dale ( 24 ), Emily Mortimer ( The Newsroom ), Max Martini ( The Unit ) en Clayne Crawford ( Lethal Weapon ). George Nolfi ( The Bourne Ultimatum , The Adjustment Bureau ) was één van de scenaristen. De muziek komt van onze eigen Tom Holkenborg, beter bekend als Junkie XL, die eerder al werkte aan films als Mad Max: Fury Road en Batman v. Superman. De special effects werden verzorgd door Weta Digital, het productiebedrijf van Lord of the Rings -maker Peter Jackson.