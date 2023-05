Trailer voor S2 van The Man in the High Castle

The Man in the High Castle is gebaseerd op het gelijknamige boek van Philip K. Dick ( Total Recall , Minority Report , A Scanner Darkly ) en speelt zich af in een alternatieve toekomst. In deze wereld hebben de geallieerden de Tweede Wereldoorlog verloren. Het oostelijke deel van de Verenigde Staten is daardoor in handen van Duitsland, terwijl aan de westkust Japan aan de macht is. Tussenin ligt nog een neutrale zone, waar de mysterieuze Man in the High Castle de scepter zwaait. De sciencefictionserie werd bedacht door Frank Spotnitz ( The X-Files ) en rollen zijn er voor onder andere Alexa Davalos, Rupert Evans, Rufus Sewell en Cary-Hiroyuki Tagawa. Achter de schermen is Ridley Scott één van de producenten. Scott was eerder als regisseur verantwoordelijk voor de Philip K. Dick-verfilming Blade Runner en produceert ook de volgend jaar te verschijnen sequel op die film.