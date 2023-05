Trailer voor One Day at a Time van Netflix • Nieuws • 09-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix produceerde een moderne versie van de klassieke sitcom One Day at a Time. Bekijk de eerste beelden.

De originele reeks van de sitcom was van 1975 tot 1984 te zien op CBS. De serie draaide om een gescheiden moeder (Bonnie Franklin) en haar twee dochters. One Day at a Time werd geproduceerd door Norman Lear, in de jaren zeventig eveneens verantwoordelijk voor klassiekers als All in the Family en The Jeffersons. Ondanks zijn hoge leeftijd van 94 jaar, keerde hij terug om ook de nieuwe versie van One Day at a Time te produceren. De nieuwe Netflix-versie volgt drie generaties van een Cubaans-Amerikaanse familie, die allemaal onder hetzelfde dak wonen. Moeder Penelope wordt gespeeld door Justina Machado (Six Feet Under) en Marcel Ruiz en Isabella Gomez geven gestalte aan haar zoon en dochter. Rita Moreno (West Side Story) speelt de oma van het gezin. Lear produceert de serie met Gloria Calderón Kellett en Mike Royce. Kellett schreef voor series als iZombie en How I Met Your Mother. Royce werkte in het verleden met Ray Romano aan Everybody Loves Raymond en Men of a Certain Age.

Het eerste seizoen van de serie bestaat uit in totaal 13 afleveringen. Vanaf 6 januari zijn ze allemaal te streamen op Netflix.